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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:34

В автобусах Тверской области усилен контроль за оплатой проезда

Оштрафовать могут прямо в автобусе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА