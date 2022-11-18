В автобусах Тверской области усилен контроль за оплатой проезда

В Тверской области усилен контроль за оплатой проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья". - Штраф за безбилетный проезд теперь могут выписать сотрудники ГКУ "Организатор перевозок Тверской области", одетые в специальную униформу и имеющие при себе служебное удостоверение, - сообщают в компании. Сумма штрафа составляет 2500 рублей. Он должен быть оплачен в течение 60 дней. Инспектор также вправе требовать подтверждение факта оплаты проезда в любой момент в течение всей поездки пассажира. В случае невыполнения требований инспектора нарушителя доставят в полицию для составления протокола об административном правонарушении.