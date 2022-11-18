В Тверской области проводник попал под поезд

Проводник попал под поезд в Тверской области

Несчастный случай произошел с проводником пассажирского вагона одного из поездов. Работник Московско-Тверской ППК, при переходе железнодорожных путей станции, не услышал звуковой сигнал приближающегося поезда и получил телесные повреждения проходящим подвижным составом. Пострадавший был в наушниках.

В результате произошедшего работник получил тяжелую производственную травму.

- Основная причина несчастного случая: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в отлучении с рабочего места, раньше положенного времени, по личной необходимости, - сообщили в Государственной инспекции труда Тверской области.

Сопутствующей причиной стало отсутствие контроля со стороны руководителей соблюдения трудовой дисциплины. Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.