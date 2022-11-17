Прокуратура потребовала организовать освещение автодороги в поселке Славное в Тверской области

Прокуратура потребовала организовать наружное освещение автодороги Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установлено, что на автомобильной дороге в деревне Славное отсутствует наружное электроосвещение, что создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление в адрес Министерства транспорта Тверской области и ГКУ Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда" с требованием обеспечить обустройство линии наружного электроосвещения.

Иск удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило.