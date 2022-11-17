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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:06

В Тверской области мошенники обманывают жителей под видом сотрудников "Транспорта Верхневолжья"

Будьте бдительны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники просят сообщить данные транспортных карт

Мошенники просят сообщить данные транспортных карт

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области по сообщению компании-перевозчика участились случаи мошеннических звонков пассажирам автобусов: неизвестные представляются сотрудниками "Транспорта Верхневолжья" и просят сообщить данные для пополнения и разблокировки транспортной карты.

- "Транспорт Верхневолжья" не делает звонки пассажирам по имеющейся задолженности и не просит перевести денежные средства на сторонние карты, - обращают внимание в компании.

Единственный номер горячей линии: 8-800-350-00-99.

Будьте бдительными и не переводите деньги мошенникам!