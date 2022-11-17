В Тверской области из-за ремонта пути скорректировано расписание пригородных поездов

В Тверской области отменяются пригородные поезда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 18 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года изменится расписание некоторых пригородных поездов на отдельных участках Тверской и Псковской областей. Это связано с ремонтом железнодорожного пути на перегоне Торопец - Назимово.

Ряд поездов отменили на всем маршруте.

Скорректировано расписание ретро-поезда "Селигер". Он будет курсировать с 18 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года только по субботам.

- Вместо отменённых пригородных поездов на участке Торопец - Великие Луки с 20 ноября до окончания ремонтных работ назначены компенсационные автобусы, - сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Планируйте ваши поездки с учётом изменений в расписании. Полное расписание опубликовано на сайте компании.