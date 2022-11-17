Автобусы в Тверской области на год поменяют маршрут из-за закрытия участка дороги

Проезд на участке трассы ограничат на год Фото: Максим КИСЕЛЕВ

С 10:00 18 ноября 2022 года по 10 ноября 2023 года для обеспечения строительства автомобильной развязки - подъезда к автодороге М-11 "Нева" - будет перекрыто движение на участке трассы Р-132 "Золотое кольцо" от поворота на деревню Пуково до поворота на деревню Александровка. В период перекрытия будут изменены пути следования маршрутов №102 "Тверь - Берёзка", №110 "Тверь - Восток" и №119 "Тверь (автовокзал) - Орша".

Автобусы будут следовать до остановочного пункта "Загородный-2", далее до деревни Пуково и по автодороге "Змеёво - Кушалино - Хохловка" до остановочного пункта "Поворот на Александровку", затем - по обычным маршрутам.

Также по измененному пути проследуют автобусы междугородных маршрутов в направлении Бежецка, Максатихи, Весьегонска, Сандово, Кашина, Калязина, Кесовой Горы и ряда других.

Для обеспечения транспортного обслуживания деревни Баламутово с 19 ноября 2022 года и до окончания строительных работ автобусный маршрут №123 "Глазково - Андрианово" изменен на "Баламутово - Андрианово". Теперь он проходит от поворота на деревню Глазково через деревню Змеёво, посёлок Загородный до деревни Баламутово. На маршруте работает автобус малого класса. На остальном участке маршрут остается без изменений: ДРСУ - Речной вокзал - Вагонзавод - Юность - Черногубово - Андрианово.

Время отправления рейсов от деревни Баламутово: 6:55, 10:00, 12:27, 15:20, 18:05. Время проезда автобуса через остановочный пункт "Речной вокзал" в направлении деревни Баламутово: 8:50, 11:55, 12:50, 14:50, 17:25, 20:05.