Прокуратура помогла с жильем сироте в Тверской области

Прокуратура помогла девушке-сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В Кимрскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка относится к категории граждан, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей.

Установлено, что заявительница нуждается в жилье, в 2015 году включена в перечень лиц, имеющих право на его получение, но квартиру так и не получила.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. Требования удовлетворены. Девушке предоставлена благоустроенная квартира.