Спасатели Тверской области призывают водителей соблюдать ПДД и пропускать спецтранспорт Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области в период неблагоприятных метеорологических явлений призывает автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной и спасательной техники к месту вызова.

- Одной из проблем для работы спецтехники может стать небрежно припаркованные автомобили, а также заставленные частным транспортом подъезды к жилым домам и проезды во дворах. Автомобилисты должны помнить о габаритах спецтехники и оставлять достаточно места для её беспрепятственного проезда, - отмечают в МЧС.

При приближении транспортного средства с включённым проблесковым маячком и спецсигналом водители обязаны уступить дорогу спецтранспорту.

Будьте внимательны на дорогах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - 8 (4822) 39-99-99.