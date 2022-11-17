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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:44

В Тверской области реализуется Государственная программа переселения соотечественников

Полицейские оказывают гражданам помощь при оформлении документов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские оказывают гражданам помощь при оформлении документов Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейские оказывают гражданам помощь при оформлении документов Фото: УМВД России по Тверской области

Временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области полковник полиции Роман Волков вручил гражданке Украины Галине Чемерис свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Женщина с мужем и сыном вынуждены были покинуть родной дом и переехать в Вышневолоцкий округ Тверской области. Сейчас Галина трудоустроена, она работает оператором машинного доения в СПК "Юбилейный". Там же работает и муж. Сын пошёл в школу.

Женщина поблагодарила полицейских за оперативность в оказании помощи при оформлении документа.