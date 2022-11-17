В муниципальном этапе принимают участие ученики 7-х – 11-х классов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области проходит муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Продлится этап до 22 декабря.

Знания ребят испытывают по 23 общеобразовательным предметам. В списке дисциплин – математика, русский и иностранные языки, литература, история и обществознание, экономика и право, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология и другие предметы. Интересно, что в этом учебном году в регионе впервые организована олимпиада по китайскому и испанскому языкам.

В муниципальном этапе принимают участие ученики 7-х – 11-х классов, набравшие необходимое количество баллов на школьном этапе олимпиады. Принять участие могут также победители и призёры муниципального этапа прошлого учебного года.

- Предполагается, что участниками муниципального этапа олимпиады станут свыше 10 тысяч школьников. Больше всего – по обществознанию, физкультуре, математике русскому языку и биологии, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Победители и призеры муниципального этапа, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в региональном этапе олимпиады, который начнется 10 января 2023 года.

Всего олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.