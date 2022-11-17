В Тверской области ведется капремонт в нескольких школах

Отремонтированная Борковская школа в Бежецком районе.
Фото: ПТО
В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени реализуется региональный проект по модернизации школ.
К 1 сентября отремонтировали Борковскую школу в Бежецком районе. В завершающей стадии находятся работы в школе № 55 в Бологом и в Малышевской школы в Максатихинском районе.
Также идут ремонты еще в четырех школах: 15-ой в Твери, Горютинской в - Калининском районе, в поселке Радченко Конаковского района и в Лихославльской школы № 2.
Там работы планируется завершить в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на время ремонтов учеба детей организована в других школах, обеспечен подвоз учащихся автобусами.