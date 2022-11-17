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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:15

В ОМВД России по Калининскому району Тверской области назначен новый начальник

Им стал подполковник полиции Дмитрий Чебуздин
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подполковник полиции Дмитрий Чебуздин возглавил ОМВД России по Калининскому району Фото: УМВД России по Тверской области

Подполковник полиции Дмитрий Чебуздин возглавил ОМВД России по Калининскому району Фото: УМВД России по Тверской области

17 ноября временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Тверской области полковник полиции Сергей Голубев посетил ОМВД России по Калининскому району и представил личному составу нового начальника.

Приказом УМВД на должность назначен подполковник полиции Дмитрий Чебуздин. Ранее он работал замначальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области.

- Сергей Голубев пожелал достичь успехов в оперативно-служебной деятельности вверенного подразделения и справиться с возложенными задачами по эффективной организации работы и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.