В ОМВД России по Калининскому району Тверской области назначен новый начальник

Подполковник полиции Дмитрий Чебуздин возглавил ОМВД России по Калининскому району Фото: УМВД России по Тверской области

17 ноября временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Тверской области полковник полиции Сергей Голубев посетил ОМВД России по Калининскому району и представил личному составу нового начальника.

Приказом УМВД на должность назначен подполковник полиции Дмитрий Чебуздин. Ранее он работал замначальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области.

- Сергей Голубев пожелал достичь успехов в оперативно-служебной деятельности вверенного подразделения и справиться с возложенными задачами по эффективной организации работы и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.