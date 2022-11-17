Тверской Росреестр проведёт "горячую линию" по вопросам защиты прав несовершеннолетних Фото: Татьяна Коркина

18 ноября Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам защиты прав несовершеннолетних при заключении сделок с недвижимостью.

Специалисты ведомства проконсультируют по вопросам приобретения, дарения, наследования, залога, оформления в собственность, а также иных действий с объектами капитального строительства и земельными участками в интересах несовершеннолетних. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 15:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1124).

Также 18 ноября жители смогут прийти на очную консультацию в приемную президента Российской Федерации на улице Советской, д.46, в Твери, с 14:00 до 16:30.