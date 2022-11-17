Подведены итоги конкурса "Народный участковый - 2022", в котором принимал участие полицейский из Твери

Денис Трушин не победил, но показал себя достойно. Фото: Виктория ТУШКОВА

17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, «Комсомолка» и МВД подвели итоги совместного традиционного конкурса «Народный участковый».

Тверскому участнику, старшему лейтенанту полиции Денису Трушину, победить не удалось. Он набрал 205 голосов. Тем не менее, "КП"-Тверь" поздравляет Дениса Трушина с очень достойным участием в этом конкурсе!

Победителем XII Всероссийского конкурса «Народный участковый -2022» стал старший участковый из Грозного майор полиции Изнаур Эльбуздукаев. В прошлом году конкурс, кстати, также выиграл участковый из Грозного. За Изнаура Эльбуздукаева отдали свои голоса 282 351 человек.

Второе место завоевал участковый по Белгородскому району старший лейтенант полиции Сергей Наумов. Третье - участковый из Владикавказа, капитан полиции Сослан Царахов.

Победители получили Почётные грамоты МВД России и медали «За доблесть в службе». А занявший первое место Изнаур Эльбуздукаев - очередное звание «подполковник» и главный приз конкурса - ключи от внедорожника УАЗ «Патриот».