Снег на улицах Твери круглосуточно убирают более 20 единиц техники

Уборка улиц Твери ведется в круглосуточном режиме Фото: администрация Твери

МУП "ЖЭК" в круглосуточном режиме продолжает работу по уборке снега и противогололедной обработке улично-дорожной сети города. Ежедневно на дорогах работает более 20 единиц спецтехники - КДМ, тракторные щётки, пескоразбрасыватели, "Чистки".

В ночное время техника работает в усиленном режиме.

Вручную снег и наледь на тротуарах чистят 140 дворников. .

- Администрация Твери заблаговременно подготовилась к зимнему периоду, - рассказал и.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Павел Кондратьев. - Весной и летом были закуплены противогололёдные материалы для прохождения зимнего сезона. Также приобретены дополнительно шесть единиц тракторной техники для уборки тротуаров и три пескоразбрасывательных комбайна.

В связи с поступлением новой техники МУП "ЖЭК" приглашает на работу трактористов. Дополнительную информацию о вакансиях и условиях можно получить в отделе кадров предприятия по адресу: г. Тверь, ул. Машинистов, д. 9 или по телефону: (4822) 45-36-81, 8-904-005-94-95.