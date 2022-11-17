В Твери завершается капремонт «Дома Ворошиловских стрелков»

Дом был построен на набережной в центре Твери в 1935 году. Фото: ПТО

В Твери завершается капремонт многоквартирного дома №2 на набережной Степана Разина, так называемого «Дома Ворошиловских стрелков». Также бытует другое название - «Дом красных командиров».

- Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Работы здесь проводятся по поручению губернатора Игоря Рудени, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Дом был включен в план региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020-2022 годах.

Сейчас рабочие доделывают ремонт фасада, кровли и внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Уже проведены восстановление локальных разрушений кирпичной кладки и штукатурного слоя, реставрация балконов, входных групп и лестничных маршей. В процессе работ также были восстановлены балюстрады, вазоны, фронтоны, колонны.

«Дом Ворошиловских стрелков» был построен рядом с мостом в центре Твери в 1935 году. Он предназначался для военных специалистов и офицеров. В военное время с 1941 по 1942 года в здании располагался штаб Калининского фронта, затем – госпиталь.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: ПТО