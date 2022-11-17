Убирать снег с тротуаров Твери за 10 млн рублей никто не захотел

Пока снег придётся убирать силами ответственного МУПа - субподрядчика на эту работу не нашли. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери не нашлось ни одной компании, которая захотела бы заключить контракт на 10 млн 170 тыс. 360 руб. на механизированную уборку тротуаров от снега.

Напомним, решать вопрос о зимней уборке тротуаров в Твери начали в конце осени. 7 ноября на сайте госзакупок был опубликован тендер на механизированную очистку городских тротуаров. Контракт с субподрядчиками планировал заключать генподрядчик - МУП «ЖЭК». Исполнителя должны были определить 16 ноября.

Но торги не состоялись - не нашлось ни одного желающего заключить контракт. Поэтому пока выпавший снег убирать некому (если только этим не займётся сам МУП «ЖЭК»).

По условиям несостоявшегося контракта, убирать тротуары от снега субподрядчик должен был с момента заключения контракта и до 31 марта включительно. Общий объём работ - не более 54 миллионов квадратных метров.