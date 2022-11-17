Молодых музыкантов Твери приглашают поучаствовать в рок-марафоне «Спой детям!»

Вскоре в Твери стартует благотворительный рок-марафон "Спой детям!". В его рамках запланированы четыре концерта, на которых выступят известные рок-музыканты и коллективы. Концерты пройдут 10, 17, 25 декабря 2022 и 20 января 2023.

Все сборы от рок-марафона будут направлены в благотворительный фонд "Свет.Дети", который с 2008-го года помогает детям со всей страны бороться с онкологией, закупая недостающие лекарства, оплачивая проезд к месту лечения, а также само лечение и проживание.

Поучаствовать в концертах наравне с известным тверскими рокерам смогут и начинающие музыканты в рамках проекта "Урок рока".

Организаторы марафона приглашают:

«Мы предоставляем молодым талантам три шикарных возможности одновременно:

- исполнить свои или чужие песни на сцене благотворительного марафона "Спой детям!";

- получить короткий, но ёмкий и весьма полезный мастер-класс от квалифицированного совета экспертов;

- внести свой вклад в доброе дело помощи больным детишкам - подопечным благотворительного фонда Свет.Дети!»

По вопросам участия пишите в сообщения на официальной страничке рок-марафона в соцсети.