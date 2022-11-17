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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:27

В Тверской области 17 ноября коронавирусом заразились 22 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2770 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе продолжается вакцинация от ковида.

В регионе продолжается вакцинация от ковида.

По данным на 17 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 22 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 890 человек. 175 147 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 382 031, в том числе за последние сутки – 1509.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.