В Тверской области проходит конкурс "Воспитатель года-2022" среди сотрудников социально-реабилитационных центров

Жюри будет оценивать методические и творческие работы участников Фото: Мария ЛЕНЦ

В муниципалитетах Тверской области проходит предварительный этап областного конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года-2022" среди сотрудников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения. Он продлится до 30 ноября.

- Воспитатели Верхневолжья помогают детям познавать огромный мир, открывать способности и таланты, становиться достойными гражданами нашей страны. Дарят своим воспитанникам теплоту, сердечность и внимание, - считает губернатор Игорь Руденя.

С 1 по 9 декабря жюри будет оценивать методические и творческие работы участников. В финале, который пройдет с 12 по 23 декабря, встретятся 5 воспитателей. Каждый представит свою презентацию.

Победитель конкурса будет получать ежемесячную доплату к должностному окладу в размере 35% в течение года.

По итогам выполненных заданий также определят лучших воспитателей в номинациях "Сердце отдаю детям" и "Мастер своего дела".