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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:23

В Тверскую больницу передана видеоэндоскопическая стойка

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Видеоэндоскопическая стойка

Видеоэндоскопическая стойка

Фото: ПТО

Клинической больнице скорой медицинской помощи (КБСМП) в Твери поставили новое оборудование – видеоэндоскопическую стойку с расширенными возможностями диагностики и выполнения малоинвазивных операций на ЖКТ.

При помощи этого медоборудования можно выявлять самые ранние стадии онкологических заболеваний, а также прогнозировать развитие патологических процессов в тканях при поражении слизистой оболочки.

Стойка укоплектована эндо-УЗИ. Это уникальный метод эндоскопической диагностики в ходе которого производится внутрипросветное узи-исследование стенок органа.

Ранее, в октябре 2022 года, для больницы скорой медицинской помощи закуплены наркозные аппараты – новое поколение техники для непрерывной и максимально безопасной низкопоточной анестезии. Благодаря этому появилась возможность ввести в учреждении еще одну, девятую по счету, экстренную операционную.

Также закуплены 44 перфузора и 17 мониторов.

Как напоминает пресс-служба областного правительства, комплексная работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения ведется в регионе по поручению губернатора Игоря Рудени.