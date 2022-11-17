Ученикам гимназии в Твери рассказали о профилактике подростковой преступности

Младшим школьникам напомнили правила безопасности и рассказали о профилактике преступности Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Московского межрайонного следственного отдела города Твери СК России по Тверской области старший лейтенант юстиции Валерия Журавлева провела профилактический урок для учеников тверской гимназии №6 и рассказала учащимся о профилактике подростковой преступности.

С младшими школьниками следователь затронула темы опасности вовлечения детей в совершение преступлений, рассказала способы противодействия конфликтным ситуациям и преступному влиянию со стороны других лиц, в том числе в сети Интернет, а также порядок действий в случае, если они стали свидетелем или жертвой преступления.

Детям разъяснили правила поведения, разъяснили, почему нельзя открывать двери незнакомым людям и вступать с ними в разговор. Напомнили особенности безопасного поведения детей на улицах, возле водоемов.