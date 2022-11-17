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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:13

В Тверской области ФАП оснастят оборудованием по требованию прокуратуры

Нарушения выявили в ходе проверки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калязинского района в ходе проверки установлено, что в районном фельдшерско-акушерском пункте отсутствует необходимое оборудование: одноразовый роторасширитель, портативный экспресс-анализатор уровня холестерина в крови, кислородный ингалятор, сухожаровой шкаф или автоклав.

Прокурором района направлено в суд исковое заявление к Калязинской ЦРБ об оснащении ФАП необходимым медицинским оборудованием. Иск суд удовлетворил.

Решение суда в законную силу не вступило.