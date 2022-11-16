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НовостиОбщество16 ноября 2022 16:47

В Тверской области реализуется проект по реабилитации детей с помощью арт-терапии

Занятия успешно повлияли на процесс и результаты лечения многих юных пациентов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
С детьми занимаются декоративно-прикладным и театральным творчеством.

С детьми занимаются декоративно-прикладным и театральным творчеством.

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Тверской области реализуется совместный проект областного клинического лечебно-реабилитационного центра и колледжа культуры имени Львова, направленный на реабилитацию детей с помощью арт-терапии. Несколько раз в неделю студенты и преподаватели колледжа приходят в детский стационар и занимаются с детьми декоративно-прикладным и театральным творчеством.

Арт-терапия включена в программу реабилитации детей, находящихся в стационаре на лечении патологий центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы, соматической патологии. Пациенты - ребята от 4 до 18 лет. Занятия с ними включают прикладное искусство, игры, конкурсы и театральные постановки.

Арт-терапия отвечает современным тенденциям развития госпитальной и реабилитационной педагогики. Как отмечают в пресс-службе правительства Тверской области, пилотный проект, реализуемый в лечебно-реабилитационном центре, уже продемонстрировал свою эффективность. Занятия успешно повлияли на процесс и результаты лечения многих юных пациентов.