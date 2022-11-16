Трое детей заболели сальмонеллёзом, поев шаурмы в Твери

Без должного контроля вкусная шаурма может превратиться в настоящую отраву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое детей в Твери заболели сальмонелёзом, отведав шаурмы, которую купили в ларьке, расположенном в здании рынка на улице Хрустальной. Информацию о произошедшем зафиксировал региональный Роспотребнадзор.

В отношении владельца "шаурмичной" была проведена проверка. Как сообщает Заволжский районный суд Твери, проверяющие установлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.

В частности, в ларьке не было воды, мойка и холодильник отсутствовали, ёмкости для сырья и готовой продукции находились в беспорядке и никак не обрабатывались. В ларьке не было моющих и дезинфицирующих средств, грязная уличная одежда складировалась прям там, а работники не имели санкнижек. Это далеко не полный список всех нарушений.

Постановлением Заволжского районного суда города Твери индивидуальный предприниматель признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Его обязали приостановить деятельности на срок семьдесят суток.