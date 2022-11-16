На трассах в Тверской области установили 700 новых светодиодных светильников

Новые линии освещения протянулись на 15 километров Фото: ФКУ Упрдор "Россия"

ФКУ Упрдор "Россия" продолжает установку наружного освещения на федеральных трассах. До конца года будет освещено 2 км автодорог. Всего по итогам 2022 года линии освещения появятся на 15 км федеральных трасс Тверской области.

Уже введено в эксплуатацию 10 объектов освещения общей протяженностью более 13,500 км. Три из них на автодороге М-10 "Россия", пять - на М-9 "Балтия", один - на Р-132 "Золотое кольцо". Линии наружного освещения оснащены современными светодиодными светильниками с телемеханическим управлением. На участках установлено более 700 светильников.

В конце октября введено в эксплуатацию наружное освещение на автомобильной дороге М-10 "Россия" км 182+950 – км 184+600. Это развязка в одном уровне на участке между пос. Заволжским и н/п Кордон. В ноябре будет подключено освещение еще на двух участках М-10 в Спировском и Вышневолоцком муниципальных округах.

Все участки обустройства располагаются вне населенных пунктов, но в зоне действия пешеходных переходов, автобусных остановок или транспортных развязок. Современное освещение должно повысить безопасность дорожного движения в темное время суток и снизить количество ДТП.