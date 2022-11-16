В Герценке состоится встреча с детским омбудсменом Тверской области и инспектором ПДН

Всероссийский день правовой помощи детям отмечается 18 ноября. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В честь Всероссийского дня правовой помощи детям, который отмечается 18 ноября, в тверской библиотеке имени Герцена состоится ряд мероприятий.

В Герценке 18 октября состоятся встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной и инспекторами по делам несовершеннолетних. Бесплатные консультации по правовым вопросам проведёт нотариус. Кроме того, весь день в Зале информационно-библиографического обслуживания будет работать книжная выставка «Дети под защитой государства».

Консультации нотариуса пройдут с 12:00 до 15:00. Встреча с инспекторами ПДН - в 12:20. Лариса Мосолыгина проведёт встречу в 14:00.

Подробное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте библиотеки имени Герцена. 0+