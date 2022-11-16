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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:38

На окраине Твери завершается строительство нового предприятия

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Снимок из цеха.

Снимок из цеха.

Фото: ПТО

В промзоне «Боровлево» на окраине Твери завершается строительство производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий.

- На данный момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года. Предприятие будет осуществлять деятельность в сфере проектирования, разработки и производства передового оборудования для испытательных лабораторий, в том числе не имеющего аналогов на российском рынке, - сообщило подробности пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя считает: в текущих условиях ключевым направлением для региона является реализация инвестпроектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

Среди разработок указанного производства предприятия - установка для определения воздухопроницаемости текстильных материалов и медицинских масок, установка для испытания стеклянной тары на термостойкость, приспособление для проверки на пережимание дыхательных шлангов, испытательный стол для велосипедов, установка для определения стойкости подошвы к многократному изгибу и другое.