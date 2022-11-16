В Тверской области открывается выставка, посвящённая Ржевской и Сталинградской битвам

Обелиск освободителям Ржева. Фото: ПТО

17 ноября в Ржевском краеведческом музее откроется выставка «Сталинград-Ржев: параллели военной истории 1942-1943 годов». Мероприятие посвящёно 80-летию завершения Сталинградской и Ржевской битв. Памятные даты будут отмечаться в 2023 году.

Военные операции, объединенные под условным названием "Ржевская битва", были одними из самых кровопролитных в годы Великой Отечественной войны и вообще в истории человечества. Гитлеровская германия была вынуждена держать в нашем регионе большие силы войск. Тем самым сражения на тверской земле способствовали и победе Красной Армии в Сталинградской битве.

На выставке представлены схемы, документы, фотографии, которые акцентируют внимание на параллельности военных действий в 1942-м и 1943-м годах на центральном (в районе Ржевско-Вяземского выступа) и южном (в районе Сталинграда) участках фронта.

Также в экспозиции представлены личные вещи ржевитян - участников военных событий.

Выставка будет открыта до конца марта 2023 года.