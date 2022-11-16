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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:51

В Твери усилятся ночные морозы

Похолодает до -10 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери похолодает до -10 градусов

В Твери похолодает до -10 градусов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в середине ноября установилась зимняя погода. Рабочая неделя выдалась снежной и морозной. Утром 16 ноября столбики термометров показали -4 градуса.

В ближайшие дни еще похолодает. Снежный покров сохранится.

На 17 ноября синоптики обещают -4 градуса днем, -6 - ночью. В ночь на пятницу до -10. Возможны кратковременные снегопады. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с.

По предварительному прогнозу, картина погоды существенно не изменится и в выходные.

Одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах.