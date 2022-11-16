В Твери усилятся ночные морозы

В Твери похолодает до -10 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери в середине ноября установилась зимняя погода. Рабочая неделя выдалась снежной и морозной. Утром 16 ноября столбики термометров показали -4 градуса.

В ближайшие дни еще похолодает. Снежный покров сохранится.

На 17 ноября синоптики обещают -4 градуса днем, -6 - ночью. В ночь на пятницу до -10. Возможны кратковременные снегопады. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с.

По предварительному прогнозу, картина погоды существенно не изменится и в выходные.

Одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах.