Мать несовершеннолетнего ребенка осудили за долги по алиментам в Тверской области

Женщину осудили за долги по алиментам на ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

40-летняя ранее судимая жительница Лесного муниципального округа признана судом виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 статьи 157 УК РФ).

Установлено, что подсудимая должна была выплачивать алименты в размере половины величины прожиточного минимума для детей на территории Тверской области. Ранее была привлечена к административной ответственности, но к выплатам не приступила и задолжала более 30 тысяч рублей.

По решению суда женщина признана виновной, 3 года 2 месяца она проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.