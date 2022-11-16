Из гаража жителя Тверской области украли инструменты

Подозреваемых задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть обратился житель Ржевского района и сообщил, что из его гаража во дворе частного дома украли бензо-электроинструмент. Ущерб составил 90 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, в ходе розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 36 и 38 лет.

Фигуранты сознались в преступлении. Имущество они продали, а деньги потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.