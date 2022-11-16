Из гаража жителя Тверской области украли инструменты

Подозреваемых задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть обратился житель Ржевского района и сообщил, что из его гаража во дворе частного дома украли бензо-электроинструмент. Ущерб составил 90 000 рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, в ходе розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 36 и 38 лет.
Фигуранты сознались в преступлении. Имущество они продали, а деньги потратили.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.