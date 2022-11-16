Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 10:21

Из гаража жителя Тверской области украли инструменты

Злоумышленников разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть обратился житель Ржевского района и сообщил, что из его гаража во дворе частного дома украли бензо-электроинструмент. Ущерб составил 90 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли улики, в ходе розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались неработающие местные жители 36 и 38 лет.

Фигуранты сознались в преступлении. Имущество они продали, а деньги потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.