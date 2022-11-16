В Твери пройдет единый день приема граждан

Жители смогут получить бесплатную юридическую помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

18 ноября Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области примет участие в Едином дне бесплатной юридической помощи гражданам совместно с Тверским региональным отделением "Ассоциация юристов России".

В мероприятии примут участие представители Прокуратуры Тверской области, Управления Росреестра по Тверской области, Адвокатской палаты Тверской области, Нотариальной палаты Тверской области, профессорско-преподавательского состава юридического факультета Тверского государственного университета.

Прием граждан и бесплатные консультации можно будет получить в приёмной президента Российской Федерации на улице Советской, 46 в Твери, с 14:00 до 16:30.