На предприятиях Тверской области открыто 14,6 тыс. вакансий

В регионе с начала 2022 года трудоустроено 15 089 жителей. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С начала 2022 года службой занятости региона трудоустроено 15 089 жителей Верхневолжья. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Собственное дело за этот период зарегистрировали 22 бывших безработных, а 1400 человек приступили к профобучению.

Сейчас на предприятиях Верхневолжья открыто порядка 14,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы инженеры, швеи, техники, сварщики, слесари, монтажники, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, и другие. Всего заявлено более 3,4 тыс. таких вакансий.

Повышен спрос в сфере управления и обеспечения военной безопасности. Требуются военнослужащие, участковые уполномоченные, инспекторы ДПС, судебные приставы, полицейские, пожарные.

Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено губернатором Игорем Руденей в числе региональных приоритетов. Важную роль в этом играют центры занятости.

В Верхневолжье модернизированы центр занятости населения города Твери в 2021 году. В ноябре 2022-го кадровый центр нового типа открылся в Рамешках.

Масштабные преобразования региональной службы занятости запланированы на 2023 год.