В Твери ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Кузнецовой исполнилось 103 года Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 ноября 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Григорьевне Кузнецовой. С днем рождения жительницу Твери, труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились на тверской земле, разделили с малой родиной многие тяготы. Самоотверженным трудом поколения ветеранов на фронте и в тылу добыта Великая Победа, без которой не было бы нас, свободной и независимой России. Желаю Вам здоровья и благополучия на многие годы. Пусть Вас всегда окружает забота дорогих Вашему сердцу людей, - отмечено в поздравлении от главы региона.

В годы Великой Отечественной войны Клавдия Григорьевна работала в колхозе, затем в сферах образования и здравоохранения.