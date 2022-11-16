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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:16

В Твери зажгут лампадки в память о нерожденных младенцах

Акция состоится 18 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери зажгут "свечи памяти" нерожденным младенцам

В Твери зажгут "свечи памяти" нерожденным младенцам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия 18 ноября (дата легализации абортов в СССР в 1920 году) на острове Памяти, рядом с храмом святого благоверного князя Михаила Тверского, состоится акция "Один из нас".

- Целью акции является привлечение внимания общества к проблеме искусственного прерывания жизни младенцев в материнской утробе, - сообщает Тверская епархия.

Мероприятие состоится с 17:30 до 19:30

Принять участие и поставить лампадку в память о нерожденных младенцах может любой желающий.