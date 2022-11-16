В Твери зажгут лампадки в память о нерожденных младенцах

В Твери зажгут "свечи памяти" нерожденным младенцам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия 18 ноября (дата легализации абортов в СССР в 1920 году) на острове Памяти, рядом с храмом святого благоверного князя Михаила Тверского, состоится акция "Один из нас".
- Целью акции является привлечение внимания общества к проблеме искусственного прерывания жизни младенцев в материнской утробе, - сообщает Тверская епархия.
Мероприятие состоится с 17:30 до 19:30
Принять участие и поставить лампадку в память о нерожденных младенцах может любой желающий.