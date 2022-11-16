В Тверской области 16 ноября коронавирусом заразились 24 человека

Тестирование на ковид в регионе продолжается.

По данным на 15 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 23 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 868 человека. 175 124 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 380 522, в том числе за последние сутки – 1768.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.