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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 7:05

В первый день снегопада в Тверской области произошло 13 ДТП

Два человека погибли, 15 пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП погиб водитель большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погиб водитель большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области 15 ноября произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В дорожных авариях погибли два человека, 15 пострадали (из них трое детей).

Смертельное ДТП произошло днем на 382 км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе. Водитель большегруза "Мерседес-Бенц" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на ограждение.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.