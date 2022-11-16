В первый день снегопада в Тверской области произошло 13 ДТП

В ДТП погиб водитель большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области 15 ноября произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В дорожных авариях погибли два человека, 15 пострадали (из них трое детей).

Смертельное ДТП произошло днем на 382 км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе. Водитель большегруза "Мерседес-Бенц" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на ограждение.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.