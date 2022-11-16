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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:52

В Тверской области дорогу привели в порядок после прокурорской проверки

Нарушения выявлены в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка содержания автомобильной дороги 2 класса Редкино-Межево-Сентюрино и выявлено, что она находится в ненадлежащем состоянии и имеет повреждения проезжей части.

По результатам проверки в отношении должностного лица ГКУ Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.

По требованию прокуратуры, на основании решения суда, нарушения устранены.