В Тверской области дорогу привели в порядок после прокурорской проверки

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка содержания автомобильной дороги 2 класса Редкино-Межево-Сентюрино и выявлено, что она находится в ненадлежащем состоянии и имеет повреждения проезжей части.

По результатам проверки в отношении должностного лица ГКУ Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 20 000 рублей.

По требованию прокуратуры, на основании решения суда, нарушения устранены.