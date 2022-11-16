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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:43

В Тверской области две енотовидные собаки заразились бешенством

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Исследования провели в лаборатории Фото: архив "КП"

Исследования провели в лаборатории Фото: архив "КП"

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории продиагностировали патматериал от диких животных, доставленных в лабораторию в рамках государственного эпизоотологического мониторинга, и выявили бешенство.

Заболевание было диагностировано у двух енотовидных собак. Одну обнаружили в 200 метрах от деревни Мостище Холмецкого территориального управления Оленинского округа, вторую - на придомовой территории в деревне Катушкино Прямухинского сельского поселения Кувшиновского района.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.