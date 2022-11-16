В Твери простились с профессором Вячеславом Воробьёвым Фото: Тверская епархия

15 ноября в Воскресенском кафедральном соборе Твери простились с доктором культурологии, профессором кафедры гуманитарных наук и дизайна Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Почётным работником высшего профессионального образования РФ Вячеславом Михайловичем Воробьёвым.

Чин отпевания совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Соболезнования родным и близким направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Уход из жизни Вячеслава Михайловича - это огромная утрата для всей Тверской области, - подчеркнул губернатор.

Профессор ушел из жизни 12 ноября. Ему было 72 года.