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НовостиОбщество15 ноября 2022 15:06

В Кимрах Тверской области автобусы на месяц изменят маршруты из-за ремонта трубопровода

Поменяют схемы движения пять городских автобусов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Кимрах автобусы Транспорта Верхневолжья временно изменят маршруты.

В Кимрах автобусы Транспорта Верхневолжья временно изменят маршруты.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Кимрах Тверской области в связи с капремонтом магистрального трубопровода временно изменится несколько автобусных маршрутов.

Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", с 15 ноября по 15 декабря 2022 года будет перекрыто движение по ул. Савеловский проезд (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Старозаводской). На это время автобусы №20, 279, 283, 285, 289 будут курсировать по изменённой схеме, с которой можно познакомиться на карте ниже.

По любым вопросам можно обратиться по номеру горячей линии 8-800-350-00-99 или через форму обратной связи на сайте tvercard.ru и в мобильном приложении «Волга».

Временные схемы движения. Графика: Транспорт Верхневолжья.

Временные схемы движения. Графика: Транспорт Верхневолжья.