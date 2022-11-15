В Кимрах Тверской области автобусы на месяц изменят маршруты из-за ремонта трубопровода

В Кимрах автобусы Транспорта Верхневолжья временно изменят маршруты. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Кимрах Тверской области в связи с капремонтом магистрального трубопровода временно изменится несколько автобусных маршрутов.

Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", с 15 ноября по 15 декабря 2022 года будет перекрыто движение по ул. Савеловский проезд (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Старозаводской). На это время автобусы №20, 279, 283, 285, 289 будут курсировать по изменённой схеме, с которой можно познакомиться на карте ниже.

По любым вопросам можно обратиться по номеру горячей линии 8-800-350-00-99 или через форму обратной связи на сайте tvercard.ru и в мобильном приложении «Волга».