В горах Непала на фоне Эвереста житель Тверской области развернул флаг Вышнего Волочка

Альпинисты с флагом Вышнего Волочка в горах Непала, вышневолодчанин Андрей Тихмянов - справа. Фото: vk.com/volochekmuzey

Флаг Вышнего Волочка Тверской области вновь был развёрнут в горах Непала, на фоне закатного Эвереста. Вечером 13 ноября флаг подняли на вершину горы Кала-Патхар (её высота 5644 метра, что на 2 метра превышает высоту Эльбруса).

На Кала-Патхар флаг принёс уроженец Вышнего Волочка Андрей Тихмянов, участник группы высокогорных альпинистов - трекеров, которые путешествуют сейчас в горах. Об этом событии сообщает Вышневолоцкий краеведческий музей.

- Это уже второе восхождение Андрея Юрьевича в горах Непала с флагом Вышнего Волочка, - напоминают в музее.

Действительно, год назад, 14 ноября 2021 года, в 5:40 утра флаг Вышнего Волочка Андрей Тихмянов развернул на вершине горы Пик Мера (Mera Peak) на высоте 6461 метра. Пик Мера - самая высокая трекинговая вершина в Непале, её высота 6476 метров.

23 января 2022 года флаг, побывавший на Mera Peak был торжественно передан в Вышневолоцкий краеведческий музей. Второй флаг, побывавший в горах Непала, Андрей Тихмянов также пообещал подарить музею.