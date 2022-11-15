В Твери коммунальщики приступили к уборке дорог от снега

На дороги города вышла техника, чтоб чистить снег. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

15 ноября в Твери выпал снег. Коммунальщики муниципального предприятия «ЖЭК» снег этот убирают. На линию вывели спецтехнику и приступили к уборке снега и противогололёдной обработке улиц.

Как сообщают в пресс-службе горадминистрации, особое внимание в плане расчистки от снега сейчас уделяется мостам, подъездам к ним и оживлённым перекрёсткам:

-После окончания снегопада по мере необходимости будет произведена усиленная уборка объектов улично-дорожной сети.

В вечернее время можно ожидать пробок на городских магистралях - погода, расчистка, а у некоторых автомобилистов до сих пор летняя резина. Так что стоит быть осторожными на дороге и выезжать заранее.

Что до готовности к зимнему периоду города, сообщается, что МУП «ЖЭК» подготовило к работе в зимний период свыше 40 единиц дорожной техники, в необходимых количествах заготовлены противогололедные материалы.