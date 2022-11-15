В Оленино Тверской области проложили газопровод

В регионе реализуется программа газификации. Фото: ПТО

В Тверской области ведётся подготовка к запуску внутрипоселковых газовых сетей в посёлке Оленино. Это первый пусковой комплекс протяжённостью 8,1 км.

Напомним, что в регионе совместно с госкорпорацией "Газпром" реализуется с масштабная программа газификации.

Губернатор Игорь Руденя в октябре на заседании областного правительства отметил важность строительства газопроводов и распределительных сетей на юго-западных и северо-восточных территориях региона.

- Наличие газа в таких муниципалитетах, как Западная Двина, Нелидово, Оленино, Белый, обеспечит иной уровень развития экономики и ЖКХ, - подчеркнул тогда Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сегодняшний день также построены внутрипоселковые сети (55,9 км) в городе Красный Холм, в деревне Горка Сонковского района (3 км). В Вышневолоцком городском округе проложены внутрипоселковые газовые сети в деревне Федово (1,2 км) и распределительный газопровод в Терелесово (2,2 км).

Также обеспечено газоснабжение деревни Остров Кимрского муниципального округа. В этом муниципалитете реализуется пилотный проект по полной газификации до конца 2024 года. Там запланировано проложить 327 км сетей.

Всего до 2025 года в регионе должны ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.