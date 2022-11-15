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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:58

В Твери на несколько дней перекроют улицу Учительскую

Это делается в связи с ремонтными работами
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Улицу перекрывают на несколько дней.

Улицу перекрывают на несколько дней.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Администрация Твери выпустило распоряжение о временном перекрытии улицы Учительской. Документ подписан заместителем главы города Денисом Черных.

На Учительской улице запрещается движение транспорта и парковка с 12:00 15 ноября до 20:00 21 ноября. Согласно распоряжению, временное перекрытие производится по обращению компании-подрядчика АО «АБЗ-Дорстрой», которая ремонтирует дороги. Подрядчик должен будет обеспечить проезд для транспорта экстренных служб и местных жителей. В этом году это не первый случай перекрытия этой улицы.