В Тверской области семьям вручено 7495 подарков для новорожденных детей

Подарочные наборы для новорожденных в нашем регионе выдаются родителям с 2019 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

С 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени и в рамках нацпроекта «Демография» в регионе действует такая мера поддержки, как вручение семьям подарков для новорожденных. С начала 2022 года мамам и папам для их малышей передано уже 7495 подарочных наборов.

Они дополнены новыми изделиями после опроса на тверском портале «Семейный помощник».

Добавлены комплект постельного белья, пеленальный коврик, термосумка для детского питания и другие вещи. Всего в набор теперь входит 69 предметов от местных производителей.

Подарочный набор могут получить родители, усыновители, опекуны новорожденного, при регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Кроме того, подарочные наборы можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» по месту жительства. Подарок предоставляется на каждого новорожденного малыша, пока ему не исполнилось три месяца.