Снимок с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

В поселке Редкино на улице Пушкинская Лада Гранта врезалась в зад Дэу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали три человека.

Водитель отечественной легковушки (1960 года рождения) получил открытую рану головы, но не тяжелдую. После медпомощи был отпущен.

У пожилой женщины, которая была за рулем ДЭУ, подозрение на перелом предплечья, Ее пассажирка пожаловалась на ушиб позвоночника. Обеих увезли в больницу в Редкино.

Водители были трезвы.