В Тверской области в ДТП пострадали три человека

Снимок с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
В поселке Редкино на улице Пушкинская Лада Гранта врезалась в зад Дэу.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали три человека.
Водитель отечественной легковушки (1960 года рождения) получил открытую рану головы, но не тяжелдую. После медпомощи был отпущен.
У пожилой женщины, которая была за рулем ДЭУ, подозрение на перелом предплечья, Ее пассажирка пожаловалась на ушиб позвоночника. Обеих увезли в больницу в Редкино.
Водители были трезвы.