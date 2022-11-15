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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 7:51

В Тверской области в ДТП пострадали три человека

Авария произошла в Конаковском районе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Снимок с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Снимок с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

В поселке Редкино на улице Пушкинская Лада Гранта врезалась в зад Дэу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали три человека.

Водитель отечественной легковушки (1960 года рождения) получил открытую рану головы, но не тяжелдую. После медпомощи был отпущен.

У пожилой женщины, которая была за рулем ДЭУ, подозрение на перелом предплечья, Ее пассажирка пожаловалась на ушиб позвоночника. Обеих увезли в больницу в Редкино.

Водители были трезвы.