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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:48

В посёлке Тверской области был открыт доступ в опасное здание старого ДК

Закрыть доступ в разрушающееся здание обязала прокуратура
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Принято решение закрыть доступ в опасное здание старого дома культуры.

Принято решение закрыть доступ в опасное здание старого дома культуры.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области по иску прокурора Краснохолмского района было принято решение закрыть доступ в опасное здание старого дома культуры.

Здание Нелединского ДК (в Краснохолмском муниципальном округе) уже долгое время не эксплуатировалось. Там были частично разобраны стены, выбиты окна, отсутствовали двери - здание могло представлять реальную опасность, но доступ в него закрыт не был.

Районная прокуратура подала иск в суд о признании бездействия муниципалитета незаконным и обязании закрыть доступ в здание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области. В настоящее время требования судом удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.