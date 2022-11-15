В посёлке Тверской области был открыт доступ в опасное здание старого ДК

Принято решение закрыть доступ в опасное здание старого дома культуры. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области по иску прокурора Краснохолмского района было принято решение закрыть доступ в опасное здание старого дома культуры.

Здание Нелединского ДК (в Краснохолмском муниципальном округе) уже долгое время не эксплуатировалось. Там были частично разобраны стены, выбиты окна, отсутствовали двери - здание могло представлять реальную опасность, но доступ в него закрыт не был.

Районная прокуратура подала иск в суд о признании бездействия муниципалитета незаконным и обязании закрыть доступ в здание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области. В настоящее время требования судом удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.