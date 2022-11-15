В Тверской области найден военно-транспортный самолет «ПС-84», потерпевший крушение в 1942 году

Работы на месте крушения продолжаются. Фото: ТРОО "Исток" vk.com/clubvpk_istok

В Тверской области под Старицей, у деревни Холохольня, поисковики обнаружили военно-транспортный самолёт «ПС-84», который потерпел авиакатастрофу во время Великой Отечественной войны, 30 августа 1942 года.

О находке сообщает Тверская региональная общественная организация по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток». В работах принимали участие представители сводного поискового отряда Тверского регионального отделения «Поискового движения России» и «Центра Современной Истории» (город Москва).

По данным поисковиков, на борту самолета находились 39 человек. Все члены экипажа и пассажиры судна тогда погибли. Точной версии о причинах крушения самолёта нет. Его детали разбросаны в большом радиусе от места крушения, поисковые работы продолжаются. На месте крушения установлен памятный знак с именами погибших.